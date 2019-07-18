İstanbul Gedik Üniversitesi bugün ilan yayımlayarak "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." diye belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası başvuru şartları ve istenilen belgeler merak edilmeye başlandı.