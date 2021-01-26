Türkiye İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi kadrolarına 112 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Akademik personel alım ilanına başvuru şartları belli oldu

26 Ocak 2021, Salı 16:26 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 öğretim üyesi alacak. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" denildi.

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