İstanbul Gelişim Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alacak.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 24 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
03 Temmuz 2021, Cumartesi 16:03 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.