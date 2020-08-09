Türkiye İstanbul Gelişim Üniversitesi 46 öğretim görevlisi alacak! İşte başvuru şartları

İstanbul Gelişim Üniversitesi 46 öğretim görevlisi alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

İstanbul Gelişim Üniversitesi 46 öğretim görevlisi alacak! İşte başvuru şartları

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi almak için ilan açtı. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden açılan göre 46 öğretim görevlisi alınacak. İşte ilana başvuru şartlar ve tüm detaylar.

09 Ağustos 2020, Pazar 16:49 Son Güncelleme:
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İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

6 Ağustos'ta başlayan başvurular için son tarih 21 Ağustos olarak belirlendi.

Üniversitenin açıkladığı takvim şöyle:

  • Duyuru Başlama Tarihi : 06.08.2020
  • Son Başvuru Tarihi : 21.08.2020
  • Ön Değerlendirme Tarihi : 25.08.2020
  • Sınav Giriş Tarihi : 27.08.2020
  • Sonuç Açıklama Tarihi : 28.08.2020
  • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr
  • Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.
  • Başvuru yeri: Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi başvuru detayları için tıklayın.




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