Türkiye İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alımında son günler

İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alımında son günler

Türkiye

İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alımında son günler

İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Personel almak için 20 Mayıs'ta ilan açtı. 15 gün sürecek başvurularda son günlere girildi.

30 Mayıs 2021, Pazar 16:55 Son Güncelleme:
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İstanbul Gelişim Üniversitesi verdiği ilanda, "Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez" demişti.

20 Mayıs'ta başlayan ilanlar 3 Haziran'da sona erecek.

Başvuru detayları için tıklayın.

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