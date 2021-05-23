Türkiye İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

23 Mayıs 2021, Pazar 17:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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