İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü yayımladığı ilanda "Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." diye belirtti.

İlanın ardından başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.