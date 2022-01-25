Türkiye İstanbul hava durumu: Bugün kar yağacak mı? Orhan Şen yanıtladı

İstanbul hava durumu: Bugün kar yağacak mı? Orhan Şen yanıtladı

Türkiye

İstanbul hava durumu: Bugün kar yağacak mı? Orhan Şen yanıtladı

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti, çok sayıda araç mahsur kaldı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bugün beklenen hava durumuna ilişkin iyi haberi verdi. Prof. Dr. Şen, İstanbul'da bugün kar yağışının beklenmediğini duyurdu.

25 Ocak 2022, Salı 08:54 Son Güncelleme:
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında İstanbul'da yaşanan yoğun Kar yağışını ve bugün beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şen, bugün İstanbul'a kar yağışının görülmeyeceğini söyledi.


İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in canlı yayındaki açıklamaları...

Avrupa Yakası'nın batısında bir problem var, bugün de çözülemedi. Don da bekleniyor, şu anda sıcaklık eksi derecede.

Dolayısıyla don ve buzlanma yollarda mümkündür. Ama iyi bir Haber, kar yağışının hafiflediği, artık olmadığı bir sabaha uyanıyoruz. Bugün pek kar yağışı görülmeyecek İstanbul'da. Olsa olsa Anadolu Yakası'nın doğu kıyılarında önemsiz bir kar yağışı olacak.

KAR BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLECEK

Bu da trafiğin açılması için bir fırsat olacak. Kar bugün olmayacak, akşam saatlerinde 20:00 - 21:00 saatleri arasında görülecek.

ARAÇLARIN YÜZDE 70'İNİN KIŞ LASTİĞİ YOKTU

Bu akşam tekrar aynı şeyi göze alanları ben hayretle karşılıyorum. Dün akşam araçlara baktım, yüzde 70'inde kar lastiği yoktu, kış lastiği de yoktu. Bu şekilde trafiğe çıkmışlardı. Umarım bugün böyle bir hataya düşmez kimse.

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