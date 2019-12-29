İstanbul için turuncu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' kategoride uyarı yayınladı.

30 Aralık 00.00 ile 31 Aralık 09.00 saatleri arası için yapılan uyarıda, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.









31 Aralık'ta sona erecek

Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00’da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı.







