Türkiye İstanbul için turuncu uyarı

İstanbul için turuncu uyarı

Türkiye

İstanbul için turuncu uyarı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkmaya hazırlanırken İstanbul için turuncu uyarı yapıldı.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 13:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği bekleniyor" denilerek 'turuncu' uyarı yayınlandığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği bekleniyor. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.


İlgili Haberler
Antalya'da pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kitapçılar ve yayınevleri sıkıntılı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İki kadın lider
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corono virüse yakalana berber ile temas eden Belediye Başkanı Gökçe'nin test sonucu çıktı