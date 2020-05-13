İstanbul için turuncu uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği bekleniyor" denilerek 'turuncu' uyarı yayınlandığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği bekleniyor. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.







