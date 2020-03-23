İstanbul için uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) Marmara, Ege , Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklılarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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