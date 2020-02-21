İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika bilgisine göre, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise akşam saatlerine kadar aralıklı olarak yağış bekleniyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Çığ tehlikesi sürüyor

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İHA



