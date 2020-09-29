Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve sarı alarm uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin duyurusunun ardından sağanak yağış ve dolu bir çok ilçede etkili oldu. İstanbul'da bugün akşama kadar dolu tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların da 6-7 derece düşeceğini belirtti.





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CNN Tük Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de ''Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek'' dedi.

Sabah saatlerinde yapılan ilk uyarıda meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi istenmişti.

Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.





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Arnavtköy'de pazar yerinde sel

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Anadolu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Meteroloji'den yeni uyarı

Meteoroloji'den yapılan son uyarıda ''12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi.

Prof. Şen: Aracınızı güvenli bir yere koyun

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden emekli Prof. Dr. Orhan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan sağanak ve yer yer dolu yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini, yarından sonra normale döneceğini söyledi.

Bugünkü durumun beklenilen bir şey olduğunu dile getiren Şen, şöyle devam etti:

"Marmara'nın doğusundan itibaren Karadeniz Bölgesi'nde bugün sağanak ve dolu yağışı olur. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında da iki gün daha bu şekilde yağış görülebilir. İstanbul'da 28-29 derece sıcaklık vardı. Bunun üzerine gelecek olan nemle hava bunu yapacaktı zaten. Yer seviyesi çok sıcak olduğu için CB denilen (cumulenimbus) bulutlar çok çabuk gelişti ve 10-12 kilometrelik bir kalınlığa ulaştı. Bu dolu yapar. Trakya hariç İstanbul'da bugün akşama kadar dolu tehlikesi devam ediyor ve sonrasında doğuya doğru kayıyor. Kocaeli çevresi, Karadeniz sahili ve Karadeniz'in iç kesimlerinde de şiddetli yağış tehlikesi devam ediyor."

İstanbul ve Marmara'nın doğusunda yarın akşama kadar yağışın devam edeceğini dile getiren Şen, sıcaklıkların da 29 dereceden 23 dereceye kadar düşeceğini söyledi.

Eylül ayının yaz gibi yaşandığını ifade eden Şen, "Yarından sonra artık yönümüzü sonbahara, kısa doğru çeviriyoruz. Sıcaklıklar 6-7 derece kadar düşecek. Bu sonbaharın girişi." dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, bugün aralıklı olarak beklenen dolu yağışı nedeniyle vatandaşlara tehlikenin geçmediği, tedbirli davranılması, ağaç ve çatı altlarından uzak durulması, araçlarını güvenli bir yere park etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bünyamin Sürmeli: Gece yine gelecek

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli şu bilgileri paylaştı:

''Bu yağışların şöyle bir yönü var… Aslında tamamen arkası geliyor olsa sıkıntı. Hep böyle irili ufaklı… Yollardan akıyor sonra duruyor bitiyor.. Sonra arkasından bir parti daha… Nedeni, Marmara Denizi üzerinden böyle parça parça kuvvetli sağanaklar geliyor. Sabahtan beri bu 3. parti. Arkasından da 2 parti daha var. Öğlenki yağış beklenenin biraz daha ötesinde.

Üzerimizden geçiyor, yenisi arkasından geliyor. Yenisi yarım saat, 20 dakika içerisinde gelecek. Boğaz ve Avrupa Yakası üzerinde görülüyor. Önümüzdeki 1-2 saat içinde de kesintilerle sağanaklar gelip gidebilecekler.

(Sel oluşur mu?) Sel zeminle alakalı bir durum. Ama bu tür yağışlar irili ufaklı su baskınları yapar. Kısa sürede geldiği için su baskını yapar.

(Dolu uyarısı yapmaya gerek var mı?) Var ama dolunun şöyle bir durumu var. Daha iri taneli Çanakkale için söz konusu. İstanbul için irili ufaklı sağanak geçişlerini görebiliriz.

Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek. Beklenenin de biraz daha ötesinde…

Sel riski Batı Karadeniz için söz konusu. Sakarya’dan başlayıp, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu çevrelerinde bugün kuvvetli sağanaklar var. Yağışın miktarı İstanbul’dakinin 3-4 katından daha fazla. Aynı zamanda dolu da var. Batı Karadeniz’e dikkat. Batı Karadeniz için 1 gün sürecek. Yarın gece ve Perşembe’ye uzanacak şekilde Karadeniz’in Orta ve doğusunda olacak. Sel riski söz konusu… Çarşamba ve Perşembe günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevrelerine dikkat diyoruz.



