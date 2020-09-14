İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesainin detayları belli olmuş, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, "Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" demişti.

Bu açıklamanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da İstanbul için kademeli mesai açıklaması geldi.

Vali Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Çatalca'da ayçiçeği hasadına katıldı. Vali Yerlikaya burada İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, "Büyük bir heyecanla, azimler çalışıyoruz. Corona virüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız." dedi.

Ankara'da mesai saatleri değişmişti

Öte yandan, Ankara Valiliği, corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğe bağlı kurumların çalışma saatlerinde değişiklikler yapmıştı.

Ankara Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara 'uzaktan çalışma', 'dönüşümlü çalışma' gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği hatırlatılmıştı.

Açıklamada, "Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidilmişti. Değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflenmişti

Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" denilmişti.







