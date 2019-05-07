İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alıyor. İşte başvuru koşulları ve ilanın detayları…

İstanbul Kent Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri alınacak.

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Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 7 Mayıs 201İstanbu9 - 21 Mayıs 2019

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi açık adresine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.