Türkiye İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale'de hava durumu sağanak yağışlı! Türkiye genelinde sıcaklık artacak
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İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale'de hava durumu sağanak yağışlı! Türkiye genelinde sıcaklık artacak

Türkiye

İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale'de hava durumu sağanak yağışlı! Türkiye genelinde sıcaklık artacak

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir gün olacak. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. İşte son dakika haberine göre illere göre hava durumu raporu detayları...

03 Mayıs 2021, Pazartesi 09:23 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin tamamı az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak. Gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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