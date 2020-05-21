Türkiye İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

21 Mayıs 2020, Perşembe 19:11 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DHA


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