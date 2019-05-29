İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

Yapılan duyuru sonrası istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.

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