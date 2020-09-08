İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır" denildi.

İlana başvurular bugün (8 Eylül) başladı ve 15 gün boyunca devam edecek. Başvurular şahsen veya posta aracılığıyla yapılabilecek.

Sınav takvimi ise şu şekilde:

İlk Başvuru Tarihi : 08.09.2020

Son Başvuru Tarihi : 22.09.2020

Ön Değerlendirme Tarihi: 24.09.2020

Sınav Tarihi : 28.09.2020

Sınav Sonuç Tarihi : 30.09.2020

Başvuruda istenen belgeler ve diğer detaylar ilan sayfasında belirtildi.