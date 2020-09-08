İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak! İşte başvuru detayları
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi istihdam etmek için ilan verdi. İlana göre üniversite bünyesine 14 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi katılacak. İşte ilanın başvuru şartları ve detaylar.
08 Eylül 2020, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır" denildi.
İlana başvurular bugün (8 Eylül) başladı ve 15 gün boyunca devam edecek. Başvurular şahsen veya posta aracılığıyla yapılabilecek.
Sınav takvimi ise şu şekilde:
- İlk Başvuru Tarihi : 08.09.2020
- Son Başvuru Tarihi : 22.09.2020
- Ön Değerlendirme Tarihi: 24.09.2020
- Sınav Tarihi : 28.09.2020
- Sınav Sonuç Tarihi : 30.09.2020
Başvuruda istenen belgeler ve diğer detaylar ilan sayfasında belirtildi.
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