İstanbul Medipol Üniversitesi 4 Doktor Öğretim Üyesi alacak. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na alınacak Doktor Öğretim Üyesi için başvurular bugün başladı. Peki, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar…

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda; Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacak.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacak.

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na alanında uzmanlık yapmış Dr. Öğretim Üyesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na alanında uzmanlık yapmış, Jinekolojik Onkoloji Yandal Uzmanlığı yapmış olma şartı aranıyor.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’ne İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına alınacak Doktor Öğretim Üyesi için Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olma şartı aranıyor.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’ne İslam İktisadı ve Finansı alanında doktora yapmış Doktor Öğretim Üyesi alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.