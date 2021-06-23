Türkiye İstanbul merkezli operasyon: 32 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli operasyon: 32 şüpheli gözaltında

Türkiye

İstanbul merkezli operasyon: 32 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, operasyon anları kameraya yansıdı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 07:17 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın ve Sivas'ta bugün saat 00.00'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anı kameralarca görüntülendi. Öte yandan, operasyon düzenlenen adeselerden biri Pendik Yeniasır Caddesi üzerinde bulunan 4 karlı bir apartmanın 2. katı, bir diğer adres ise Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi Ağrı Sokak'ta buluna bir adresti. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralarca görüntülenirken, Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ali Çağlar TINBEK-Ozan URAL-Ertan KILIÇ /İSTANBUL,(DHA)

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