Türkiye İstanbul Okan Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Okan Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını açıkladı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 16:54 Son Güncelleme:
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Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda  nitelikleri  belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

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