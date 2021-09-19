İstanbul Okan Üniversitesi 56 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Okan Üniversitesi 56 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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