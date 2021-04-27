Türkiye İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 59 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

27 Nisan 2021, Salı 17:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant ve Etyen Meclis’te konuşmuştu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TUBİTAK 7 Araştırmacı Personel alıyor