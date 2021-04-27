İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 59 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
27 Nisan 2021, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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