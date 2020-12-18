Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Yükseköğretim Meclis Başkanı ve İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan yaptığı açıklamada, "Sakarya Üniversitesi’ndeki bir öğretim üyesinin üniversiteler hakkında söylediği yakışıksız sözleri şiddetle kınıyoruz. Üniversitelerin ve gençlerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Öğrencilerimiz, onları yıllar boyunca fedakârca yetiştiren anne-babalarının bize emanetleridir. Üniversiteler gençlerin nitelikli eğitim aldıkları bilim ve kültür yuvalarıdır.

Bugünün üniversite öğrencileri, bu ülkenin ve insanlığın geleceğidir. Gençlerimize ve akademisyenlerimize kıymet verilmelidir. Atatürk’ün izinde ülkemizi çağdaş yarınlara taşıyacak, geleceğimizi emanet edeceğimiz, yarınlarımızı şekillendirecek iyi eğitimli nesiller yetiştirmek en büyük görevimiz olmalıdır. Bu doğrultuda üniversiteler de gençlerimize nitelikli ve kapsamlı bir eğitim ortamı sağlamaya devam edecektir.

Son yıllarda artan beyin göçü, bu ülkeden göç eden her bir değerimiz ülkemizin çok büyük kaybıdır. Üniversitelere akıl ve mantıkla açıklanamayacak ithamlarda bulunmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür.

Üniversitelerle ilgili yapılan bu açıklama aydınlık, laik ve çağdaş Türkiye’ye yapılan bir saldırıdır. Bu zihniyete izin vermeyeceğiz! Atatürk’ün ilkeleri çerçevesinde eğitim verdiğimiz laik, çağdaş, global düzeyde rekabetçi gençlere geleceğimizi emanet edeceğiz!" ifadelerini kullandı.







