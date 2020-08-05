İstanbul Okan Üniversitesi tercih robotuyla yanınızda!

Ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti uzman rehber öğretmenler gözetiminde, gelişmiş tercih robotu kullanılarak yapılıyor. Gençlerin meslekleri daha yakından tanıyabilmeleri için görüşmelerde akademik kadro ve tanıtım ekibi birlikte bilgi veriyor.

Ayrıca aday.okan.edu.tr adresinde, Şirin Hoca ve tercih uzmanları tarafından online tercih danışmanlığı da veriliyor.

Tercih robotunu kullanmak için https://tercihsistemi.okan.edu.tr/giris-yap adresine tıklayabilirsiniz.

“İş Yaşamına En Yakın Üniversite” vizyonu ile 1999 yılında kurulan İstanbul Okan Üniversitesi’nde bugün 23 bin öğrenci eğitim görüyor. 50 yıl boyunca iş dünyasının farklı sektörlerinde başarılı yatırımlara imza atmış, sanayici ve girişimci işadamı Bekir Okan’ın önderliğinde kurulan İstanbul Okan Üniversitesi, 10 Fakültesi (Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi), Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Konservatuvarı ve 3 Enstitüsünde 250’yi aşkın diploma programıyla büyük bir eğitim üssü konumunda.

İstanbul Okan Üniversitesi, yalnızca nitelikli eğitim vermekle kalmıyor, öğrencilerini en donanımlı şekilde geleceğe de hazırlıyor. Güçlü bir yabancı dil eğitimi altyapısı sunarak öğrencilerine İngilizcenin yanında Almanca, Çince, Arapça ve Rusçayı da öğrenme imkanı sağlıyor.

Son yıllarda sağlık alanındaki yatırımları ile ön plana çıkan Üniversite, Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastaneleri ve 250 yatak kapasiteli tam teşekküllü İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ile öğrencilerinin pratik gelişimi için de eşsiz bir altyapı olanağı sunuyor.



