Türkiye İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden yangın söndürme desteği

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden yangın söndürme desteği

Türkiye

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden yangın söndürme desteği

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kadirli, Marmaris ve Manavgat’taki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla 23 araç ve 77 personel gönderdi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Antalya Manavgat’taki yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla 5 arazöz ve 18 personel gönderen İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye Kadirli’deki orman yangına da 13 arazöz ve 44 kişilik ekiple destek verdi. Yine Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için de 5 arazöz ve 15 personel görevlendirildi.

AA

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