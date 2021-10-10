İstanbul Park'taki dev yarış bugün 15.00'te start alacak. Sıralama turlarında rekor kırarak 1'inci olan Lewis Hamilton, grid cezası nedeniyle yarışa pole pozisyonunda değil, 11. sırada başlayacak.

İlk 3 sıra ise Valteri Bottas, Max Verstappen ve Charles Leclerc'ten oluşacak.

İstatistiklere göre İstanbul Park tarihindeki 8 yarıştan 5'ini pole pozisyonundaki isimler kazandı.

Kimi Raikkonen 2005’te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008’de, Sebastian Vettel 2011’de pole pozisyonundan başladıkları yarışı birinci bitirdi. 2009’da Vettel, 2010’da Mark Webber ve 2020’de Lance Stroll, pole pozisyonu avantajlarını kullanamadı. Bugünkü yarışa ilk pole pozisyonunda başlayacak isim ise Valtteri Bottas.