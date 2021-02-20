İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilanda 17 öğretim üyesi alacağını bildirdi.
20 Şubat 2021, Cumartesi 16:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Gerekli belgeler ve son başvuru tarihi ilanda yer almaktadır.
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