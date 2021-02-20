Türkiye İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilanda 17 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 16:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul  Bölüm/Programları  için  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Gerekli belgeler ve son başvuru tarihi ilanda yer almaktadır.

İlan detayları için tıklayın.

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