Türkiye İstanbul sağanak yağışa teslim! AKOM 5 ilçeyi uyardı

İstanbul sağanak yağışa teslim! AKOM 5 ilçeyi uyardı

Türkiye

İstanbul sağanak yağışa teslim! AKOM 5 ilçeyi uyardı

İstanbul'da vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. AKOM sağanak yağış konusunda Bağcılar, Esenler, Güngören, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde oturanların dikkatli olmasını istedi. İşte aniden bastıran yağmur sonrası kentte ortaya çıkan manzaralar...

18 Haziran 2020, Perşembe 14:54 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Bağcılar, Esenler, Güngören, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahminini paylaştı.

Akşam saatlerine kadar sürecek 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un paylaştığı meteorolojik radar verilerine göre; Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanmakta olup, yağışların il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

1-2 saate dikkat

Paylaşılan verilere göre Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı 

Öte yandan Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü. Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti. Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.

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