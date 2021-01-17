Türkiye İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak! İşte detaylar

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak! İşte detaylar

Türkiye

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak! İşte detaylar

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlana göre üniversite 3 öğretim üyesi alacak. İşte başvuru şartları ve detaylar.

17 Ocak 2021, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar söylendi:

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Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır.

Fizyoloji, biofizik ve tıp eğitimi anabilim dallarında alınacak öğretim üyeleri için başvuru belgeleri ve şartlar da belirlendi. Son başvuru tarihi ise yayım tarihin olan 16 Ocak'tan itibaren 15 gün.

Detaylar için tıklayın.


https://www.ilan.gov.tr/ilan/728381/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-saglik-ve-teknoloji-universitesi-3-ogretim-uyesi-alacak

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