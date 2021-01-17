Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır.

Fizyoloji, biofizik ve tıp eğitimi anabilim dallarında alınacak öğretim üyeleri için başvuru belgeleri ve şartlar da belirlendi. Son başvuru tarihi ise yayım tarihin olan 16 Ocak'tan itibaren 15 gün.





https://www.ilan.gov.tr/ilan/728381/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-saglik-ve-teknoloji-universitesi-3-ogretim-uyesi-alacak