İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alıyor. 3 Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, 3 Otomotiv Teknolojisi, 3 Bilgisayar Programcılığı ve 3 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği personeli alacak olan yüksekokul, genel ve özel şartlarını da yayınladı.

Başvurular 14 Mart 2020'de başladı ve son tarihi 28 Mart 2020.

Sınav ise 31 Mart tarihinde yapılacak. Sonuçlar 1 Nisan günü yüksekokulun web sitesinden ilan edilecek.

İlana başvurmak için gereken belgeler, genel ve özel şartlar ilan detaylarında belirtildi. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılacak.











