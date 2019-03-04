Kaza, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 02:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 NE 876 plakalı otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş'a doğru seyir halindeydi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, Zincirlikuyu Mezarlığı'nın önünde geldiği sırada, sürücüsünün henüz belirlenenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce reklam panosuna çarptı. Ardından da, refüjde bulunan ağaca çarparak devirdi. Takla atan otomobil yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra durabildi.

ARAÇTAN İKİ KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Yaşanan kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, araçta bulunan B.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURDU

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, aracın olay yerinden kaldırılması için trafik bir süre durduruldu. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



