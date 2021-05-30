İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 araştırma görevlisi alacak! İşte başvuru şartları
İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 araştırma görevlisi almak için ilan açtı. İlana göre, YÖKDİL/YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan en az 85 puan ve ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekiyor.
30 Mayıs 2021, Pazar 17:57 Son Güncelleme:
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü'ne 1 araştırma görevlisi alınacaktır" denildi.
Başvuru ve Sınav Takvimi şöyle:
- İlk Başvuru Tarihi : 24.05.2021
- Son Başvuru Tarihi : 07.06.2021
- Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 09.06.2021
- Giriş Sınav Tarihi : 11.06.2021
- Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 15.06.2021
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