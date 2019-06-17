İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." diye belirtti.

İlanın ardından başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

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