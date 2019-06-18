İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi’ne 36 araştırma görevlisi alıyor. Peki, İstanbul Ticaret Üniversitesi nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru şartları ve ilanın detayları…

İstanbul Ticaret Üniversitesi aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.

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