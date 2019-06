İstanbul Ticaret Odası tarafından 2001 yılında kurulan ve Sütlüce ile Küçükyalı olmak üzere iki yerleşkede eğitim-öğretim veren İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin bölümlerine yerleşen öğrenciler daha 1. sınıfta uygulamalı derslerle karşılaşıyor. Türkiye’de pek çok ilki de barındıran üniversite, iş dünyası ile birlikte oluşturduğu müfredat içeriğiyle, mezun olan her öğrencinin, eğitim gördüğü mesleğine hemen başlayabilecek donanıma erişmesine özel önem veriyor.

HER BÖLÜMDE UYGULAMA

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmesi için her bölüme özgü stüdyo, atölye ve laboratuvarlar bulunuyor. Hukuk Fakültesi öğrencileri Uygulamalı Mahkeme Salonu’nda bir mahkemeyi canlandırabilirken İletişim Fakültesi öğrencileri TV ve Radyo stüdyoları sayesinde web üzerinden canlı yayınlar yapabiliyor. İletişim Fakültesi’nin Medya Atölyesi, Halkla İlişkiler Atölyesi de her an öğrencilerin kullanımına açık tutuluyor.

TÜRKİYE’DE İLK: BISTLAB VE BANKACILIK UYGULAMA ŞUBESİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde Türkiye’de bir başka üniversitede olmayan laboratuvar ve sınıflar bulunuyor. Borsa İstanbul ile birlikte kurulan BISTLAB’ta (Borsa İstanbul Laboratuvarı) borsada yapılabilen tüm işlemler gerçek zamanlı yapılabiliyor.

Keza yine Türkiye’de ilk olan Bankacılık Uygulama Şubesi’nde de öğrenciler bir bankada yapılan tüm işlemleri kapalı devre ama gerçek bankacılık programlarıyla gerçekleştirebiliyor. Foreks Laboratuvarı sayesinde de öğrenciler Foreks piyasaların inceliklerine vakıf oluyor.

DGR SERTİFİKASI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü’nde özel olarak hazırlanan Havacılık Tehlikeli Maddeler (DGR) sınıfı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetiminden başarılı bir şekilde geçti. Türkiye’de bir benzeri bulunmayan sınıf sayesinde Havacılık Yönetimi Bölümü, Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hususunda Eğitim Kuruluşu Yetkilendirmesi aldı. Bu yetkilendirme sayesinde bölüm öğrencileri ayrıca bir ücret ödemeden DGR sertifikası alabiliyor. Sertifikalar, ICAO ve IATA çerçevesinde uluslararası geçerliliğe da sahip.

GERÇEK PROJELERDE ÇALIŞIYORLAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Küçükyalı Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi da uluslararası standartlara göre donatılmış atölye ve laboratuvarlara sahip. Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerinde okuyan öğrenciler bu atölye ve laboratuvarlarda kendi projelerini yürütebildiği gibi, akademisyenlerin kamu veya özel kuruluşlar için geliştirdiği projelerde çalışma imkanı da bulabiliyor.





İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenleri halen AcousBit, sCeptrum, NonDDS Waveform Generator, Rebus, AGV, Forklift ve TowTruck için IoT İzleme ve İletişim Sistemi, İnsansız Hava Aracı (İHA) COMAIR-2, Katalitik Konvertörden Platin Tozunun Geri Kazandırılması, Gümüş Nano Komposit Üretilmesi: Antibakteriyel Uygulamalar gibi sivil ve savunma sanayi amaçlı projeler üzerinde öğrencilerle birlikte çalışıyor. Biyonik El, Yeni Nesil Dikey Eksenli Rüzgar Türbini ve Sanal Gerçeklik Simulasyon Projeleri gibi öğrenci projeleri de Ticaret Teknoloji Transfer Ofisi tarafından destekleniyor.

TAI’DE STAJ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan öğrenciler Türkiye’nin dev kurumu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi’nde (TAI) imzalanan protokol çerçevesinde staj yapma ve çalışma imkanına da sahip oluyor. Tek ölçüt okulda başarılı olmak ve kendini geliştirmek. 2017-2018 öğretim yılında 25 başarılı öğrenci TAI’de staj yaptı. Bu öğrencilerden 7’sı kadro teklifi aldı.

YENİ NESİL MİMAR VE TASARIMCILAR YETİŞİYOR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin dört farklı bölümünde okuyan öğrenciler, geleceğin dünyasını şekillendirmek için birinci sınıftan itibaren uygulamalı eğitimle tanışıyor. Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinin uluslararası standartlardaki atölye ve laboratuvarlarında, dünyanın geleceğini güzelleştirecek yetenekli mimar ve tasarımcıları yetişiyor.

Daha birinci sınıfta başlayan proje dersleri son sınıfa kadar devam ediyor ve öğrenciler ancak uygulanabilir projelerini jüri önünde kabul ettirerek mezun olabiliyor. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün mezuniyet aşamasına gelen öğrencileri, her yıl bitirme projesi tasarımlarını profesyonel mankenlerle defilede sergiliyor.