Türkiye İstanbul Üniversitesi 12 araştırma ve öğretim görevlisi alacak

İstanbul Üniversitesi 12 araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi 12 araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda, İstanbul Üniversitesi, 12 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 11 Ocak 2021 olarak açıklandı.

28 Aralık 2020, Pazartesi 17:17 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi, 12 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır" denildi.

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