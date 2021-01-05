Türkiye İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli sağlık personeli alacak

İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli sağlık personeli alacak

İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Personel alım ilanına başvuru şartları belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle başvuru yapacak kişilerin İstanbul'da ikamet ediyor olması önem taşıyor.

05 Ocak 2021, Salı 17:26 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2'nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi. Başvurular, ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar alınacak. Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) pandemi süresince şehirlerarası ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabilecek.

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