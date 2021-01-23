Türkiye İstanbul Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 3 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Başvuru şartları belli olan ilana son başvuru tarihi ise 28 Ocak 2021 olarak açıklandı.

23 Ocak 2021, Cumartesi 15:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 3 (Üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" denildi.

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