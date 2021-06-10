Türkiye İstanbul Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 39 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

10 Haziran 2021, Perşembe 16:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

detaylar için tıklayınız 


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Tuhaf bir şey
Rauf Tamer
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Hakan Çelik
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Marmara Denizi'ni kurtarmak
Murat Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacak