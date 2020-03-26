Türkiye İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli hemşire alıyor

İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli hemşire alıyor

Türkiye

İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli hemşire alıyor

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 58 sözleşmeli hemşire alınacağını duyurdu.

26 Mart 2020, Perşembe 17:20 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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