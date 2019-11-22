İstanbul Üniversitesi Bilişim personeli alıyor

İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvuru yapacak adaylarda fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranıyor.

Adayların ayrıca bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri gerekiyor.

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