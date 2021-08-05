Türkiye İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 2 Sözleşmeli bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 2 Sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 2 Sözleşmeli bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 2 Sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

05 Ağustos 2021, Perşembe 15:53 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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