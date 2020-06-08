Türkiye İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 25 sözleşmeli sağlık personeli alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 25 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 25 sözleşmeli sağlık personeli alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 25 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı belirtildi.

08 Haziran 2020, Pazartesi 16:58 Son Güncelleme:
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Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Diş Hekimliği Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsünde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

Sözleşmeli personel alımı ilanı için tıklayın


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