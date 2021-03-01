Türkiye İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü hasta ve yaşlı bakım elamanı alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü hasta ve yaşlı bakım elamanı alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü hasta ve yaşlı bakım elamanı alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı hasta ve yaşlı bakım elamanı alacağını duyurdu.

01 Mart 2021, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

İlan detayları için tıklayın.

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