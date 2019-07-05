İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğü 2018 KPSS puanıyla sözleşmeli personel alıyor. İşte başvuru şartları…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri döner sermaye gelirinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel istihdam edecek.

Başvuru yapacak adaylarda en az sağlık meslek lisesi mezunu, 2018 KPSS-P3, P93 ve P94 puan türlerinden den en az 55 puan almış ve Sağlık Bakanlığından onaylı Perfüzyon yetki belgesine sahip olma şartı aranıyor.

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