İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alıyor!
İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğünden sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…
İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğü 2018 KPSS puanıyla sözleşmeli personel alıyor. İşte başvuru şartları…
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri döner sermaye gelirinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel istihdam edecek.
Başvuru yapacak adaylarda en az sağlık meslek lisesi mezunu, 2018 KPSS-P3, P93 ve P94 puan türlerinden den en az 55 puan almış ve Sağlık Bakanlığından onaylı Perfüzyon yetki belgesine sahip olma şartı aranıyor.