İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor!

İstanbul Üniversitesi Psikoloji, Karşılaştırmalı Edebiyat, Endüstri Mühendisliği, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, Görsel İletişim Tasarımı, Medya ve İletişim ve Çocuk Gelişimi bölümlerine öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor. Başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve ilanın detayları…

İstanbul Üniversitesi Psikoloji, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine öğretim üyesi alıyor.

ALES en az 70, yabancı dil puanı da en az 80 olmak kaydıyla Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, Görsel İletişim Tasarımı, Medya ve İletişim ve Çocuk Gelişimi bölümlerine araştırma görevlisi alınacak.

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