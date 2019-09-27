İstanbul Valiliği duyurdu: 9 ilçede 14 okul tatil edildi
İstanbul Valiliği, dünkü depremin ardından 9 ilçede 14 okulun tatil edildiğini duyurdu. İşte o okulların isimleri ve ilçeleri...
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" denildi.
1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLEN OKULLAR
Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu
Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL