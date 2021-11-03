Türkiye İstanbul Valiliği uyardı! Perşembe gününden pazartesi gününe kadar etkili olacak

İstanbul Valiliği uyardı! Perşembe gününden pazartesi gününe kadar etkili olacak

Türkiye

İstanbul Valiliği uyardı! Perşembe gününden pazartesi gününe kadar etkili olacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiseleri nedeniyle olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı geldi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 16:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle Yağmur ve Sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus ve Sis hadisesi bekleniyor.

SİS UYARISI

Samsun ve İstanbul Valiliği ise 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar çeşitli saatlerde etkisini sürdürecek sis hakkında uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde:

Marmara Bölgesi’nde Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının Bölge genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Çap meselesi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Büyü yapma yapma vaadiyle dolandırdı! Cezası belli oldu