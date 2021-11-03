Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle Yağmur ve Sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus ve Sis hadisesi bekleniyor.

SİS UYARISI

Samsun ve İstanbul Valiliği ise 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar çeşitli saatlerde etkisini sürdürecek sis hakkında uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde:

Marmara Bölgesi’nde Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının Bölge genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor.